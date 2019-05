Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verwirrte Person ohne Ticket mit dem Zug unterwegs

Bautzen (ots)

Für einen 78-jährigen Senior endete am 17. Mai 2019 seine Zugfahrt von Dresden nach Görlitz in Bautzen. Das Zugpersonal übergab um 16:25 Uhr den verwirrten Mann an die Bundespolizei. Er hatte außerdem kein Ticket gelöst. Die Beamten brachten ihn zum Bahnhaltepunkt in Neugersdorf. Denn hier hatte er sein Fahrrad abgestellt bevor er mit dem Zug nach Dresden gefahren war.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen musste dennoch eingeleitet werden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell