Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unerlaubt eingereiste russische Familie festgestellt.

Bautzen (ots)

Am 24.04.2019, gegen 17:50 Uhr, war ein französischer Pkw Audi das Ziel einer Kontrolle durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach. Auf der BAB 4, auf einem Parkplatz bei Bautzen, wurden die Insassen einer fahndungsmäßigen Überprüfung unterzogen. Bei den Personen handelte es sich um eine fünfköpfige russische Familie. Der Vater gab an, am heutigen Tag aus Frankreich kommend nach Deutschland eingereist zu sein, um dann weiter nach Polen fahren zu wollen. Die vorgelegten polnischen Aufenthaltstitel waren jedoch allesamt zeitlich abgelaufen und die russischen Reisepässe enthielten kein gültiges Visum. Wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts wurde die Familie in Gewahrsam genommen. Eine Überstellung an die polnischen Behörden ist für den heutigen Tag vorgesehen.

