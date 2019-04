Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Asylbewerber verirrt sich von Hamburg nach Zittau

Zittau (ots)

Eine Streife der Bundespolizei hatte am 2. April 2019 einen Einsatz bei der Ausländerbehörde in Zittau. Diese hatte gegen 16:35 Uhr mitgeteilt, dass dort ein 35-jähriger Afghane vorstellig wurde, aber hier nicht als Asylbewerber gemeldet sei.

Die Beamten überprüften den Mann und mussten ihn mit zur Dienststelle nehmen weil er keinerlei Dokumente dabei hatte. Hier ermittelten sie, dass sein Asylantrag in Schweden mehrfach abgelehnt worden war und sich nun unerlaubt im Bundesgebiet aufhält. Der Afghane gab an, dass er ursprünglich nach Stuttgart wollte, aber in Hamburg aufgrund fehlender Sprachkenntnisse den falschen Zug genommen hätte und schließlich in Zittau gelandet sei.

Der Mann muss sich nun wegen der unerlaubten Einreise und dem unerlaubten Aufenthalt verantworten. Er wurde aufgrund eines Asylbegehrens zu einer Erstaufnahmeeinrichtung geschickt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell