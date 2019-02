Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehl auf dem Rastplatz Oberlausitz vollstreckt

Bolbritz bei Bautzen (BAB4) (ots)

In das Visier von Bautzener Bundespolizisten geriet am 20. Februar 2019 um 03:45 Uhr auf dem BAB4-Rasthof Oberlausitz ein 42-jähriger Staatenloser, der in einem Kleinbus in Richtung Dresden unterwegs war. Während der Kontrolle wies er sich mit einem lettischen Fremdenpass aus. Eine Überprüfung ergab drei Fahndungsausschreibungen der Staatsanwaltschaft Fulda, darunter ein Haftbefehl wegen besonders schwerem Diebstahl. Demnach muss er eine Restfreiheitsstrafe von 10 Tagen verbüßen.

Die Beamten verhafteten den Mann und übergaben ihn der Justizvollzugsanstalt Bautzen.

