Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Marihuana in Zittau sichergestellt

Zittau (ots)

Eine Streife des Bundespolizeireviers Zittau erwischte am 19. Februar 2019 im Zittauer Stadtgebiet einen 20-jährigen Fahrradfahrer mit zwei Tütchen Marihuana.

Während der Kontrolle um 14:10 Uhr in der Straße "Zur Reißigmühle" reagierte der Mann sehr nervös und zitterte mit den Händen. Er bot den Beamten seinen Rucksack zur Nachschau an und meinte, dass er früher Drogen konsumiert hätte. Daraufhin sahen die Bundespolizisten genauer nach und fanden in einer Jackentasche zwei Cannabisblüten.

Sie beschlagnahmten die Drogen und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Die Landespolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

@bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell