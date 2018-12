BPOLI EBB: Eisenbahnbrücke in Zittau mit Graffiti beschmiert

Zittau (ots) - Vermutlich am vergangenen Wochenende tobten sich Sprayer in Zittau aus und bemalten die Eisenbahnbrücke an der Görlitzer Straße. Bundespolizisten stellten am Montagmorgen, dem 3. Dezember 2018, zwei größere Schmierereien an der Brücke fest. Zum einen ein 1,2 Quadratmeter großer Schriftzug in oranger Farbe sowie ein Bild in Form eines Laubbaumes mit etwa 5 Quadratmetern Fläche.

Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

