BPOLI EBB: Bußgeldverfahren wegen Einhandmesser

Zittau (ots) - Am 29. November 2018 gegen 18.10 Uhr geriet ein Skoda Fabia ins Visier von Beamten des Bundespolizeireviers Zittau. Das Fahrzeug wurde in Zittau auf der Friedensstraße kurz nach der Einreise in die Bundesrepublik gestoppt. Der Fahrer war ein 38-jähriger slowakischer Staatsangehöriger. Eine Überprüfung der Person verlief ohne Beanstandung. Bei einem prüfenden Blick in den Innenraum des Skoda wurde allerdings ein Einhandmesser, welches griffbereit in der Mittelkonsole lag, festgestellt. Da es sich hierbei um eine Waffe handelt, die nach dem Waffengesetz einem Führungsverbot in der Öffentlichkeit unterliegt, wurde das Messer sichergestellt. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Frank Barby

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell