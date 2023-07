Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Berliner Taxifahrer in Schleusung verwickelt

Deschka, Gemeinde Neißeaue, Landkreis Görlitz (ots)

Dienstag, 00:55 Uhr, Gemeinde Neißeaue - Einsatzkräfte der Ludwigsdorfer Grenzdienststelle fingen heute Morgen in Deschka (Gemeinde Neißeaue) zunächst fünf unerlaubt eingereiste Männer aus dem Jemen, aus Somalia und aus dem Sudan ab. Ungefähr zur gleichen Zeit war den Polizisten ein Berliner Taxi aufgefallen. Dessen Fahrer, ein in Jordanien geborener 49-jähriger Deutscher, wurde schließlich festgenommen. Der in Berlin lebende Taxifahrer erklärte den Ermittlern im Weiteren, dass er die fünf illegal Eingereisten zu Gunsten seines eigenen Portemonnaies in die Hauptstadt bringen sollte. Der Beschuldigte, der sich später wegen des Verdachts des Einschleusens verantworten muss, wurde nach seiner Vernehmung entlassen. Gegen 02.45 Uhr wurden in Ortsnähe nochmals ein Syrer, ein Somalier sowie ein Marokkaner aufgegriffen. Ein Zusammenhang zwischen dem Aufgriff und dem Taxi besteht aber vermutlich nicht.

