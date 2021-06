Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ausflug endet beim Polizeirevier

Görlitz (ots)

Für zwei Mädchen (11, 16) und einen Jungen (11) endete ein "Ausflug" beim Polizeirevier in Görlitz. Die 16-Jährige und ihre 11-jährigen Begleiter hatten sich am Sonntagabend aus einer Wohneinrichtung für Kinder und Jugendliche aus Bautzen entfernt. Anschließend waren sie in einen Zug in Richtung Görlitz gestiegen. Weil sie für die Fahrt keine Fahrscheine hatten, verständigte die Zugbegleiterin die Bundespolizei. Die Beamten übernahmen die drei Ausreißer in der vergangenen Nacht noch an der Bahnsteigkante im Bahnhof der Neißestadt. Für das unhöfliche Verhalten gegenüber anderen Reisenden kassierte das Trio eine Ermahnung, die 16-Jährige im Zusammenhang mit dem fehlenden Ticket allerdings auch eine Anzeige wegen des Erschleichens von Leistungen. Die Fahndungsausschreibungen wurden inzwischen wieder gelöscht.

