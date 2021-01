Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gestohlene Bahncard sichergestellt

Görlitz (ots)

Gestern Nachmittag trafen Bundespolizisten in Görlitz, Lutherstraße, auf einen mehrfach polizeilich bekannten polnischen Bürger. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten sie in der Tasche seiner Jacke eine Bahncard 25. Diese war jedoch auf den Namen einer Frau ausgestellt. Ein Anruf bei der Görlitzer Polizei bestätigte schließlich den Verdacht, wonach die Karte neben einer Handtasche und einer Geldkarte im vergangenen Oktober gestohlen worden war. Die Bahncard wurde sichergestellt und an das Neißerevier übergeben. Dort wird nun geprüft, inwieweit der 26-Jährige unmittelbar als Dieb oder als Hehler in Frage kommt.

