Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Sicherheitsleistung eingezogen

Görlitz (ots)

Am Mittwochabend gegen 19.25 Uhr ist im Bahnhof von Görlitz ein Iraner in den Fokus der Bundespolizei geraten. Während der anschließenden Überprüfung des 23-Jährigen kam ans Licht, dass mehrere Behörden dessen Name auf die Fahndungsliste gesetzt hatten: so z. Bsp. die Ausländerbehörde Magdeburg wegen eines Verstoßes gegen das Asylgesetz oder die Staatsanwaltschaft Magdeburg wegen Bedrohung. Im Zusammenhang mit dem Verdacht der Bedrohung hatte das Amtsgericht Magdeburg Ende September bereits die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung bestimmt. Einen Teil dieser Sicherheitsleistung - immerhin 100,00 Euro - konnten nun im Zuge der Kontrolle eingezogen werden.

