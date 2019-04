Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Schwarzgeld beschlagnahmt - nun droht Abschiebung

Görlitz, BAB 4 (ots)

Bei einem ukrainischen Paar sind insgesamt 1.800,00 Euro Schwarzgeld beschlagnahmt worden. Der Frau und ihrem Freund droht nun die Abschiebung.

Die 27-Jährige und der 24-Jährige wollten offenbar mit einem Bus zurück in die ukrainische Heimat fahren. Auf dem Weg dorthin stolperten die beiden gewissermaßen über eine Kontrolle, die auf dem Rastplatz An der Neiße von der Bundespolizei am Dienstagabend durchgeführt wurde. Während der Kontrolle waren Anhaltspunkte gefunden worden, die auf eine illegale Erwerbstätigkeit im Bundesgebiet hinwiesen. Später räumten beide ein, in einem Chinarestaurant im Kreis Euskirchen gearbeitet zu haben. Abgesehen von der Ausweisung durch die zuständige Ausländerbehörde wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet.

