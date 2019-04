Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Für die nächsten drei Jahre Freiheitsstrafe und Maßregel

Görlitz (ots)

Gestern Abend ist ein Mann aus Görlitz in ein Fachkrankenhaus gebracht worden. Dort wird er nun eine dreijährige Freiheitsstrafe und Maßregel verbringen. Die Staatsanwaltschaft Görlitz hatte vor knapp vier Wochen in einem Vollstreckungsverfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung Haftbefehl gegen den 24-Jährigen erlassen, weil dieser zum ursprünglichen Maßregelantritt nicht erschienen war. Dem Haftbefehl liegt eine Entscheidung des Landgerichts Görlitz zugrunde. Der Verurteilte war gegen 19.00 Uhr in der Landeskronstraße von Bundespolizisten kontrolliert und schließlich festgenommen worden.

