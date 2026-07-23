BPOLP Potsdam: Erneuter Schwerpunkteinsatz der Bundespolizei an gewaltbelasteten Bahnhöfen

Potsdam (ots) - Die guten Nachrichten zuerst: Insgesamt stellte die Bundespolizei im Jahr 2025 genau 604.695 Straftaten im Zuständigkeitsbereich fest - ein Rückgang um 5,8 Prozent. Vor allem Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz nahmen ab. Diese sanken um 21,4 Prozent auf 194.674 Fälle. Das ist aber kein Grund zur Entwarnung, denn gleichwohl war ein Anstieg, u.a. bei Gewaltdelikten im Zuständigkeitsbereich der ...

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