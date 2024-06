POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte sollen hochwertige Uhr entwendet haben - Die Polizei fragt: Wer kennt die Personen?

Rheinbach (ots) - Ein Zeuge meldete der Bonner Polizei am Sonntagnachmittag (02.06.2024) eine Autofahrerin mit auffälliger Fahrweise, die mit ihrem PKW in Schlangenlinien die B266 nahe Rheinbach befuhr und dabei auch immer wieder in den Gegenverkehr gefahren sein soll. Umgehend entsandte Streifenwagen trafen die 51-jährige Frau fahrenderweise an. Bei der im Anschluss ...

mehr