POL-BN: Alfter-Witterschlick: Großeinsatz wegen verdächtiger Person

Ein Hinweis auf eine verdächtige Person hat am Dienstagnachmittag (26.09.2022) ab 14:40 Uhr zu einem Einsatz der Bonner Polizei in Alfter-Witterschlick geführt. Ein Zeuge hatte an der Adolphsgasse im Nahbereich einer Grundschule eine Person beobachtet, die mutmaßlich eine Schusswaffe mitgeführt haben soll. Daraufhin wurden zahlreiche Einsatzkräfte zum Ereignisort entsandt und unter anderem das Schulgebäude durchsucht. Es gab keine Hinweise darauf, dass jemand konkret bedroht oder verletzt wurde.

Die von dem Zeugen beobachtete Person, ein Jugendlicher, konnte an seiner Wohnanschrift im Beisein der Eltern angetroffen werden. Er räumte dabei ein, sich zur besagten Zeit in der Nähe des Schulgeländes aufgehalten zu haben. Eine Durchsuchung in der elterlichen Wohnung führte nicht zum Auffinden einer Schusswaffe. Bei der Absuche der Wegstrecke konnte kurz darauf eine schwarze Soft-Air-Pistole aufgefunden und sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

