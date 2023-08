Polizei Bonn

POL-BN: Nach Ladendiebstahl in Bekleidungsgeschäft - 53-jähriger Tatverdächtiger in Bonner City vorläufig festgenommen - Mutmaßlicher Mittäter flüchtig

Bonn (ots)

In den Nachmittagsstunden des 17.08.2023 nahm eine Polizeistreife nach einem beobachteten Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft auf der Poststraße in der Bonner City einen 53-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Gegen 16:15 Uhr war der Mann zusammen mit einem mutmaßlichen Komplizen im Verkaufsbereich des Geschäftes unterwegs und wurde dabei beobachtete, wie er Bekleidung in einem Gesamtwert von rund 600 Euro in einem Rucksack verstaute und das Geschäft schließlich ohne zu bezahlen verließ. Mitarbeiter des Geschäftes sprachen den Mann daraufhin an und alarmierten die Polizei.

Der 53-Jährige ist der Polizei auf dem Gebiet der Eigentumskriminalität bekannt. Nach dem aktuellen Sachstand hat der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz - er wurde nach erfolgter Überprüfung vorläufig festgenommen und in das Polizeigewahrsam verbracht.

Das zuständige KK 15 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell