POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Weitere Durchsuchung nach Festnahmeeinsatz vom 30.03.2023

Bonn (ots) - Am 09.05.2023, in der Zeit zwischen 10:20 und 10:45 Uhr, brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus auf der Marktstraße in Bonn-Bechlinghoven ein. Nach dem derzeitigen Sachstand hatte der Mann zunächst an der Haustüre geklingelt - danach begab er sich auf das rückwärtige Grundstück des Hauses ...

