Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte hoben mit gestohlener Kreditkarte Geld ab - Wer kennt diese Männer?

BonnBonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer sind verdächtig, am 01.10.2020 mit einer zuvor entwendeten Kreditkarte in mehreren Fällen unberechtigt Bargeld von dem Konto einer 67-jährigen Geschädigten abgehoben zu haben. Bei den Abhebungen an einem Geldautomaten in Kessenich wurden die Unbekannten videografiert.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der abgebildeten Tatverdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Polizei nun auf richterlichen Beschluss Bilder der Männer.

Wer Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 36 unter der Rufnummer 0228 15-0 in Verbindung.

