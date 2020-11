Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Verkehrsunfallflucht - Fußgänger angefahren

Bonn

Die Bonner Polizei bittet um Hinweise nach einem Verkehrsunfall von vergangenem Freitag (13.11.2020) in Bornheim.

Ein 69-jähriger Geschädigter war zur Unfallzeit gegen 14:15 Uhr zu Fuß am rechten Fahrbahnrand der Elbestraße in Uedorf mit Gehrichtung Widdig unterwegs. In Höhe der Hausnummer 160 sei der Fußgänger dann von dem rechten Außenspiegel eines in gleicher Richtung fahrenden silbernen Kleintransporters an der linken Schulter angefahren worden. Das Fahrzeug habe daraufhin nicht angehalten und seine Fahrt in Richtung Köln fortgesetzt. Der 69-Jährige wurde leicht verletzt und erstattet später eine Online-Anzeige.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

