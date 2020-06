Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Motorradkontrollen auf der L 182

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bonn (ots)

Der Verkehrsdienst der Bonner Polizei führte am Freitag (12.06.2020) von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr in Bornheim auf der L 182 Motorradkontrollen durch. Im Fokus der Beamten standen Geschwindigkeitsverstöße sowie bauliche oder technische Veränderungen an Motorrädern.

Im Laufe des Einsatzes wurde die Geschwindigkeit von insgesamt 3269 Fahrzeuge gemessen. Hierbei wurden 34 Verwarngelder verhängt und drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, wovon zwei mit einem Fahrverbot einhergingen. Parallel wurden an der Kontrollstelle 28 Motorräder und sieben PKW angehalten und überprüft. Neben vier erhobenen Verwarngeldern wurden sechs Anzeigen wegen diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten und eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt.

Die Polizei appelliert: Fahren Sie nicht zu schnell, denn überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit bleibt eine der Hauptunfallursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell