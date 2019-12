Polizei Bonn

POL-BN: 1. Weihnachtstag: Wohnungseinbrüche in Bornheim-Widdig und -Uedorf

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei bittet um Hinweise zu bislang Unbekannten, die am 1. Weihnachtstag in Bornheim-Uedorf und Widdig zwei Wohnungseinbrüche begangen haben.

Am Mittwoch, 25.12.2019, gegen 19:00 Uhr, kam es in Bornheim-Uedorf zu einem Einbruch in ein Wohnhaus am Rheinuferweg. Dazu wurde zunächst eine Terrassentüre aufgebrochen. Anschließend wurde das Haus von den Unbekannten nach Wertgegenständen und Bargeld durchsucht. Unerkannt verließen die Täter das Gebäude.

Bereits um 18.15 Uhr war es in Borheim-Widdig auf der Germanenstraße zu einem Einbruch gekommen. Dort hatten Unbekannte die an der Gebäuderückseite befindliche Terrassentüre eines Einfamilienhauses aufgebrochen und sich so den Zugang zu den Räumen verschafft. Diese wurden durchsucht.

In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Bislang gibt es auch noch keine Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.

