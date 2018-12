POL-BN: Bonn-Tannenbusch/-Dransdorf/Andernach: Erneute Razzien bei mutmaßlichen Dealern - Meldung -2

Bonn (ots) - Umfangreiche Ermittlungen der Bonner Staatsanwaltschaft und der Ermittlungsgruppe Tannenbusch wegen des Verdachts des Drogenhandels führten am Dienstagmorgen erneut zu einem größeren Durchsuchungs- und Festnahmeeinsatz in Bonn-Tannenbusch (siehe hierzu auch unsere Meldung vom 04.12.2018, 12:17 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4133890).

Nach ersten Ermittlungen wurden drei der vorläufig festgenommenen, mutmaßlichen Drogendealer am Dienstagabend wieder entlassen. Ein 15-Jähriger wurde heute Vormittag wieder in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen gegen die drei Männer und den Jugendlichen dauern weiter an.

Drei weitere Beteiligte (18, 23, 24) werden indes heute dem Haftrichter vorgeführt. Ihnen wird der gemeinschaftliche, gewerbsmäßige Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen vorgeworfen. Bei dem Einsatz stellten die Ermittler am Dienstag rund 29.000,- Euro mutmaßliches Dealgeld, etwa 160 Gramm Marihuana sowie mehrere Mobiltelefone und Tablets sicher. Weitere 10 Gramm Kokain konnten außerdem unter dem Fenster eines Durchsuchungsobjektes in Tannenbusch aufgefunden werden.

