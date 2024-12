Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Einsatzstichwort Geruch

Ratingen (ots)

Am Mittag des 19.12.2024 wurde die Feuerwehr Ratingen zum Einsatzstichwort Geruch am Berufskolleg Adam- Josef- Cüppers gerufen. Erste Erkundungen an der Einsatzstelle ergaben, dass zunächst nur eine Umkleidekabine betroffen sei. Schüler hatten einen unbekannten Geruch wahrgenommen. Die Ursache des Geruchs konnte nicht genau festgestellt werden. Ein Trupp unter Atemschutz führte eine messtechnische Kontrolle durch. Die Messung war negativ. Während der Messungen, bekam die Feuerwehr den Hinweis, dass in einer Toilette ebenfalls ein unbekannter Geruch festzustellen war. Auch hier führte ein Trupp unter Atemschutz eine messtechnische Kontrolle durch. Die Messung war ebenfalls negativ. Beide Räume wurden Belüftet. Die Einsatzstelle konnte dem Hausmeister übergeben werden. Die Polizei nahm eine Anzeige auf. Verletzte gab es bei diesem Einsatz nicht. Zu erwähnen ist noch, das fast zur selben Zeit die Feuerwehr Mettmann einen ähnlichen Einsatz an einer Schule hatte. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus. Bilder zum Einsatz liegen leider nicht vor.

