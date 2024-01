Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: -Folgemeldung- Linienbus kommt von Fahrbahn ab

Ratingen (ots)

Ratingen, Blyth Valley Ring, 14:51 12.01.2024

Die Anzahl der verletzten Personen aus dem Linienbus hat sich im Einsatzverlauf auf neun erhöht und dadurch hat sich die Anzahl der betroffenen Personen um eine reduziert. In Summe wurden also neun Patienten durch einen Notarzt untersucht und durch Rettungsmittel in umliegende Krankenhäuser transportiert. Dabei handelt es sich um eine schwerverletzte Person, eine mittelschwer - und sieben leichtverletzte Personen. Zehn weitere betroffene, unverletzte Personen wurden in einem eigens dafür angeforderten Bus vorübergehend durch ein Team der Notfallseelsorge des Kreises Mettmann betreut und nach Untersuchung durch den Notarzt wieder nach Hause entlassen.

Die Unfallursache ist noch unklar und wird von der Polizei ermittelt.

Dem Busbetreiber wurde die Einsatzstelle übergeben, die Bergung des Buses wurde unverzüglich in Gang gesetzt.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr und der Löschzug Mitte sowie die Führungsgruppe der Feuerwehr Ratingen, die Einsatzführungsdienste, der Rettungsdienst der Städte Ratingen / Heiligenhaus und Düsseldorf, der leitende Notarzt des Kreises Mettmann, Notärzte aus Ratingen, Mettmann und Velbert sowie ein Team der Notfallseelsorge des Kreises Mettmann.

