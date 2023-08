Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Kohlenstoffmonoxidmelder rettet Leben

Ratingen (ots)

Die Feuerwehr Ratingen wurde am Freitag, den 18.08.2023 um 15:59 unter dem Einsatzstichwort "Geruch" nach Tiefenbroich alarmiert.

Im Keller eines Reihenhauses hatte ein Kohlenstoffmonoxidmelder (CO) Alarm geschlagen. Die Bewohner hatten das Gebäude vor Eintreffen der Feuerwehr bereits verlassen. Im Kellergeschoss konnte schon im Flurbereich eine auffällige CO-Konzentration gemessen werden. Unter umluftunabhängigen Atemschutz ging ein Trupp mit Messgerät zur Erkundung in den Keller vor. Hier konnte eine Konzentration gemessen werden, die über einem längeren Zeitraum ausgesetzt, eine schädliche Wirkung hat. Da sich im Keller übergangsweise das Schlafzimmer der Bewohner befindet, hat der CO-Melder schlimmeres verhindert. Umgehend wurden maschinelle Belüftungsmaßnahmen eingeleitet und die Gastherme als mögliche Quelle der CO-Konzentration außer Betrieb genommen. Die Bewohner wurden medizinisch gesichtet. Eine Notwendigkeit für einen Transport in ein Krankenhaus bestand allerdings nicht. Nachdem der Keller durch die Feuerwehr frei gemessen wurde, konnte die Einsatzstelle wieder an die Bewohner übergeben werden.

Im Einsatz war neben der Berufsfeuerwehr, der Standort Tiefenbroich und der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell