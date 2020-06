Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Feuerwehr unterstützt Imker bei Umsiedlung von 40.000 Bienen

Ratingen (ots)

Ratingen- Mitte, Karl- Mücher- Weg, 14:20 Uhr; 18.06.2020

An der Fassade der Grundschule befand sich ein Bienennest. Durch die derzeit häufig durchzuführenden Lüftungsmaßnahmen der Klassenräume konnte ein Einflug von Tieren aber nicht komplett ausgeschlossen werden. Zur Beseitigung einer Gefährdung für Schülerinnen und Schüler bzw. Lehrerinnen und Lehrer wurde durch das Amt für Gebäudemanagement ein Imker beauftragt. Das Nest befand sich in ca. 6 m Höhe, so dass der Imker nicht direkt tätig werden konnte. Im Rahmen der Gefahrenabwehr wurde die Feuerwehr mit der Drehleiter alarmiert um die Maßnahmen zu unterstützen.

Durch den Imker wurden ca. 40.000 Bienen eingefangen und in Obhut genommen. Sie werden durch den Fachmann artgerecht umgesiedelt. (D. Roßmeier)

Fotos: Feuerwehr Ratingen

