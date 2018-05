FW Ratingen: Sondereinsatz Umweltmesswagen zur Ehrung von Dr. Mentfewitz

2 weitere Medieninhalte

Ehrung von Dr. Mentfewitz Bild-Infos Download

Ratingen (ots) - Essen Die Sondereinheit für Umweltmessungen des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz wurde am späten Nachmittag des 04.05.2018 zur Hauptfeuer- und Rettungswache Essen alarmiert. Der angebliche Großbrand mit Asbest-Freisetzung im Nahbereich, der den Einsatz rechtfertigte, entpuppte sich als Ehrung und Feier für Dr. Joachim Mentfewitz als Leiter der Sondereinheit, der in Kürze in den Ruhestand versetzt wird.

Dr. Mentfewitz wurde durch André Schild, Feuerwehr Essen, und René Schubert, Feuerwehr Ratingen, für seine Verdienste als Fachberater und "Umweltfeuerwehrmann" im Auftrag des Präsidenten des Deutschen Feuerwehrverbandes das Deutsche Feuerwehrehrenkreuz in Silber verliehen.

Hoch erfreut und sichtlich gerührt äußerte sich der Geehrte im Kreise von Familie, Kollegen und Vertretern der Feuerwehren Essen und Ratingen zu der gelungenen Überraschung. Zur Freude der Feuerwehren wird Dr. Mentfewitz auch im Ruhestand als Fachberater der Feuerwehr Ratingen seine Erfahrung und Expertise weiter zur Verfügung stellen.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ratingen

René Schubert

Telefon: 02102/550 37777

Fax: 02102/5509370

E-Mail: rene.schubert@ratingen.de

www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell