FW Ratingen: proudly presents.... Wir sind wieder online

Ratingen (ots) - Seit vier Minuten ist die neue Homepage der Ratinger Feuerwehr Online unter www.feuerwehr-ratingen.de erreichbar. Natürlich sind wir noch nicht so inhaltstief wir die alte Homepage. Aber ab sofort wachsen wir wieder öffentlich! Dank an Christian Stüdemann, Jan-Hendrik Neumann und an den Betreiber, den Förderverein der Feuerwehr Ratingen.

Viel Spaß beim ersten Besuch!

