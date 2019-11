Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Stalker verfolgt Opfer bis in die Polizeiwache

Hannover (ots)

Gestern Mittag haben Bundespolizisten am Hauptbahnhof Hannover einen Iraker (27) in Unterbindungsgewahrsam genommen. Er hatte einer Frau (21) nachgestellt und sie bedroht.

Der Iraker lauerte der Frau vor ihrem Wohnhaus in Lehrte auf und verfolgte sie bis zum Bahnhof. Dort stieg er in den selben Zug nach Hannover und setzte sich neben sie. Dann drohte er der Frau in kurdischer Sprache mit dem Tod, falls sie erneut eine Anzeige gegen ihn erstatten sollte.

Völlig aufgeregt und verängstigt ging die junge Frau in Hannover gleich zur Wache der Bundespolizei. Unbeirrt folgte ihr der lästige Begleiter bis in die Wache.

Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass die 21-Jährige seit zwei Jahren von dem Mann gestalkt wird. Diesbezüglich wurde er bereits zu einer Geldstrafe verurteilt. Ein neues Verfahren gegen ihn wird im Dezember verhandelt. Der Mann gehört zu einer polizeibekannten Großfamilie aus Lehrte.

Die Beamten nahmen den Iraker zum Schutz der Frau in Unterbindungsgewahrsam und leiteten weitere Verfahren wegen Bedrohung und Nachstellung ein.

