Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Bundespolizei am Hamburg Airport - Festnahme: Beihilfe zur Bestechung kostet 1.200 Euro, Mutter zahlt

Hamburg (ots)

Am Montagabend gegen 21:50 Uhr kam ein 68-jähriger deutscher Staatsangehöriger aus Hurghada am Flughafen Hamburg an. Als er bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle durch die Beamten der Bundespolizei überprüft wurde, ergab die Fahndungsabfrage, dass er durch die Staatsanwaltschaft Verden per Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben ist. Im April 2022 wurde vom Landgericht Verden ein Strafbefehl wegen der Beihilfe zur Bestechung im geschäftlichen Verkehr in vier Fällen erlassen. Als Geldstrafe waren 120 Tagessätze zu jeweils 20 Euro zu zahlen. Da er davon erst einen Teil beglichen hat, waren nun 1.200 Euro Restgeldstrafe offen. Alternativ standen 60 Tage Ersatzfreiheitsstrafe im Raum. Dem Reisenden war es nicht möglich, so viel Geld bei seiner Hausbank abzuheben. So nahm er Kontakt mit seiner Mutter in Bremen auf. Sie zahlte den Betrag bei einer Polizeidienststelle in Bremen ein. Die Beamten vor Ort schickten die Quittung an die Bundespolizei am Flughafen Hamburg. Dem Mann konnte die Weiterreise gestattet werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell