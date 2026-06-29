Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl an der Grenze

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Bad Bentheim (ots)

Die Bundespolizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der deutsch-niederländischen Grenze den Haftbefehl gegen eine 28-Jährige vollstreckt. Die Frau war der Justiz noch eine vierstellige Summe schuldig.

Die 28- jährige Deutsche kam als Mitfahrerin in einem Auto aus den Niederlanden, als sie im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen gegen 03:00 Uhr auf dem Rastplatz Bentheimer Wald an der Autobahn 30 angehalten und kontrolliert wurde.

Bei der Überprüfung der Personalien der 28-Jährigen stellten die Bundespolizisten fest, dass die Frau per Haftbefehl gesucht wurde. Sie war im Januar 2025 rechtskräftig wegen Diebstahl in zwei Fällen verurteilt worden. Aus diesem Schuldspruch hatte sie noch eine Geldstrafe in Höhe von 2.220 Euro zu bezahlen oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 37 Tagen zu verbüßen.

Durch die Zahlung der Geldstrafe bei der Bundespolizei ersparte sie sich damit den drohenden Gefängnisaufenthalt.

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