Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Fahrzeugführer flieht bei Grenzkontrolle - Gesuchter Straftäter festgenommen

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Twist (ots)

Die Bundespolizei hat gestern an der deutsch-niederländischen Grenze einen flüchtigen Autofahrer nach einer umfangreichen Fahndung festgenommen. Der 28-Jährige wurde per Haftbefehl gesucht und wurde festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18:20 Uhr an der stationären Grenzkontrolle an der B402 bei Twist, im Rahmen der temporär wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen.

Zunächst erweckte der Fahrer des Fahrzeugs mit niederländischen Kennzeichen den Eindruck, der Aufforderung zum Anhalten nachzukommen. Unmittelbar darauf beschleunigte er jedoch sein Fahrzeug und entzog sich der Kontrolle.

Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stellte der Fahrzeugführer den Pkw am Straßenrand ab und flüchtete zu Fuß in ein angrenzendes Wald- und Feldgebiet. Zwei Mitfahrer verblieben im Fahrzeug und wurden durch die Bundespolizisten vorläufig festgenommen. Bei ihnen handelt es sich um zwei in den Niederlanden registrierte Asylbewerber aus Algerien und Tunesien.

Zur Suche nach dem flüchtigen Fahrer des Autos kamen mehrere Streifen der Bundespolizei und der Landespolizei zum Einsatz. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch zwei Diensthunde der Bundespolizei sowie eine Drohne der Freiwilligen Feuerwehr Twist. Nach knapp zwei Stunden konnte der Mann schließlich festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass gegen den 28-jährigen algerischen Staatsangehörigen ein offener Untersuchungshaftbefehl vorlag. Ihm werden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie besonders schwerer Fall des Diebstahls vorgeworfen. Der Mann wurde festgenommen und wird im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde zudem bekannt, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu dem genutzten Pkw gehörten. Darüber hinaus konnte der Beschuldigte keine Fahrzeugschlüssel vorweisen. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrzeug bereits vor mehreren Monaten außer Betrieb gesetzt worden. Der Pkw wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Herkunft und Nutzung des Fahrzeugs dauern an.

Gegen den 28-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die beiden Mitfahrer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Niederlande zurückgewiesen.

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