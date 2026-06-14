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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Warnbaken aus Baustellenbereich entfernt & in Baugruben geworfen

Diez (ots)

Am Mittag des 14.06.2026 wurde hiesige Dienststelle darüber informiert, dass unbekannte Täter diverse Warnbaken, welche zur Absperrung einer Baustelle im Heckenweg in 65582 Diez dienten, umgestoßen und in mehrere Baugruben geworfen hatten. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei hiesiger Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Diez
Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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