POL-PDMT: Warnbaken aus Baustellenbereich entfernt & in Baugruben geworfen

Diez (ots) - Am 13.06.2026, um 10:53 Uhr, ereignete sich auf dem Zufahrtsweg der zentralen Sportanlage in 65582 Diez ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer (Kind) und einem PKW im Begegnungsverkehr. Das Kind wurde verkehrsunfallbedingt leichtverletzt. Der Verursacher (PKW -Führer) entfernte sich nachfolgend unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Nach ...

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