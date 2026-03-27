Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Europaweite Fahndung - Bundespolizei nimmt gesuchten 47-Jährigen bei Grenzkontrolle fest

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Bunde (ots)

Die Bundespolizei hat Donnerstagabend einen international gesuchten 47-Jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein europäischer Haftbefehl zur Auslieferung an die bulgarischen Behörden vor.

Der 47-jährige Bulgare war als Mitfahrer in einem PKW aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Zuge der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde das Auto kurz vor 20 Uhr in der Kontrollstelle an der BAB 280 auf dem Rastplatz Bunderneuland angehalten und kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 47-Jährigen ein europäischer Haftbefehl existiert. Der Mann war in seiner Heimat zu einer Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Er hatte gefälschte Banknoten in Umlauf gebracht und sich an der Schleusung von Menschen beteiligt.

Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam wurde er heute Vormittag am Amtsgericht Leer vorgeführt, wo die vorläufige Festhalteanordnung erlassen wurde. Im Anschluss wurde der 47-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg hat jetzt das weitere Auslieferungsverfahren nach Bulgarien übernommen.

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