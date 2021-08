Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mann masturbiert im Intercity vor zwei jungen Frauen

Osnabrück (ots)

Ein 21-jähriger Mann soll Mittwochnachmittag zwei junge Frauen in einem Intercity sexuell belästigt haben. Offenbar ließ der Mann vor zwei 17 und 18 Jahre alten jungen Frauen seine Hose herunter und befriedigte sich selbst.

Kurz nach 14 Uhr wurde die Bundespolizei in Osnabrück vom Zugpersonal darüber informiert, dass ein Mann in einem aus Amsterdam (NL) kommenden Intercity zwei junge Bahnreisende sexuell belästigt hat. Bei der Ankunft des Zuges wenige Minuten später, nahmen die Beamten den 21-jährigen Tatverdächtigen im Hauptbahnhof Osnabrück in Empfang.

Die beiden 17 und 18 Jahre alten Geschädigten berichteten den Bundespolizisten, dass der hinter ihnen sitzende 21-jährige Guineer ihnen zunächst von hinten an den Rücken gefasst habe. Danach sei er aufgestanden, habe seine Hose heruntergelassen und vor den Augen der beiden Belgierinnen an seinem Glied manipuliert.

Weil der 21-Jährige keine Ausweisdokumente besaß, sollte er die Beamten zur Feststellung seiner Identität begleiten. Beim Aussteigen aus dem Zug versuchte er kurz zu flüchten, was aber sofort durch die Beamten unterbunden werden konnte. Gefesselt ging es dann zur Dienststelle. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

