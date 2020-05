Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Drogenschmuggler gefasst

Deutsch-Niederländisches Polizeiteam erfolgreich

Wymeer / L17 (ots)

Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) Bad Nieuweschans hat Samstagnachmittag rund 40 Gramm Kokain bei einem 45-jährigen Autofahrer beschlagnahmt. Der Mann wollte das Rauschgift über die deutsch-niederländische Grenze schmuggeln.

Der mit seinem PKW aus den benachbarten Niederlanden eingereiste 45-jährige Deutsche war auf der L17 in der Ortschaft Wymeer unterwegs, als das Auto mit deutscher Zulassung gegen 14:20 Uhr von einer Streife des deutsch-niederländischen Polizeiteams angehalten und kontrolliert wurde.

Während der Überprüfung entdeckten die Beamten einen Beutel mit rund 40 Gramm Kokain im Fahrzeug des 45-Jährigen. Die Drogen mit einem Straßenhandelspreis von rund 2.900,- Euro wurden beschlagnahmt.

Gegen den 45-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er wird sich jetzt wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall führt das Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn.

Das Grenzüberschreitende Polizeiteam (GPT) Bad Nieuweschans ist ein Zusammenschluss zwischen der Koninklijke Marechaussee (NL), der Bundespolizeidirektion Hannover und der Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen).

Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel, Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität durch. Das Team hat seinen Dienstsitz im Bundespolizeirevier Bunde.

