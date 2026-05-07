Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven
BPOL-CUX: Bundespolizei beteiligt sich mit Einsatzschiff BP83 Bad Düben am 837. Hafengeburtstag Hamburg
Cuxhaven (ots)
Die Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven ist in diesem Jahr mit dem Einsatzschiff BP 83 Bad Düben erneut beim Hamburger Hafengeburtstag dabei. Im Rahmen der Veranstaltung haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, das moderne Einsatzschiff der Bundespolizei See aus nächster Nähe kennenzulernen.
Die BP83 Bad Düben kann während des Open Ship zu folgenden Zeiten besichtigt werden:
Samstag: 10:00 bis 17:00 Uhr (letzter Einlass um 16:30 Uhr) Sonntag: 10:00 bis 13:00 Uhr (letzter Einlass um 12:30 Uhr)
Die Besatzung beantwortet gerne Fragen rund um das Einsatzschiff, die Arbeit und das Leben an Bord. Wer selbst einmal bei einem Einsatz der Bundespolizei auf See dabei sein möchte, kann mithilfe einer Virtual-Reality-Brille in diese Welt eintauchen.
An unserer Klimmzugstange können Sie Ihre Kraft und Ausdauer unter Beweis stellen.
Anschließend hält das Team der Einstellungsberatung für alle, die sich über die beruflichen Perspektiven bei der Bundespolizei informieren möchten, zahlreiche Informationen bereit.
Wir weisen darauf hin, dass vor dem Betreten des Schiffes Sicherheitskontrollen durchgeführt werden. Dadurch kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Bitte planen Sie dies bei Ihrer Tagesgestaltung entsprechend ein.
Aus Sicherheitsgründen ist die Mitnahme von großen Taschen und Kinderwagen an Bord nicht gestattet.
Die Besatzung der BP83 Bad Düben freut sich auf zahlreiche interessierte Gäste und einen erfolgreichen Hamburger Hafengeburtstag.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven
Calvin Janovsky-Lauscher
Telefon: 04721/7074 - 1011
E-Mail: presse.cuxhaven@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.
Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.
Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.
Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie
unter www.bundespolizei.de.
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