Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven

BPOL-CUX: Bundespolizei beteiligt sich mit Einsatzschiff BP83 Bad Düben am 837. Hafengeburtstag Hamburg

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Die Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven ist in diesem Jahr mit dem Einsatzschiff BP 83 Bad Düben erneut beim Hamburger Hafengeburtstag dabei. Im Rahmen der Veranstaltung haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, das moderne Einsatzschiff der Bundespolizei See aus nächster Nähe kennenzulernen.

Die BP83 Bad Düben kann während des Open Ship zu folgenden Zeiten besichtigt werden:

Samstag: 10:00 bis 17:00 Uhr (letzter Einlass um 16:30 Uhr) Sonntag: 10:00 bis 13:00 Uhr (letzter Einlass um 12:30 Uhr)

Die Besatzung beantwortet gerne Fragen rund um das Einsatzschiff, die Arbeit und das Leben an Bord. Wer selbst einmal bei einem Einsatz der Bundespolizei auf See dabei sein möchte, kann mithilfe einer Virtual-Reality-Brille in diese Welt eintauchen.

An unserer Klimmzugstange können Sie Ihre Kraft und Ausdauer unter Beweis stellen.

Anschließend hält das Team der Einstellungsberatung für alle, die sich über die beruflichen Perspektiven bei der Bundespolizei informieren möchten, zahlreiche Informationen bereit.

Wir weisen darauf hin, dass vor dem Betreten des Schiffes Sicherheitskontrollen durchgeführt werden. Dadurch kann es zu längeren Wartezeiten kommen. Bitte planen Sie dies bei Ihrer Tagesgestaltung entsprechend ein.

Aus Sicherheitsgründen ist die Mitnahme von großen Taschen und Kinderwagen an Bord nicht gestattet.

Die Besatzung der BP83 Bad Düben freut sich auf zahlreiche interessierte Gäste und einen erfolgreichen Hamburger Hafengeburtstag.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell