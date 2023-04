Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Ohne Haftpflichtversicherung unterwegs- Haftbefehl vollstreckt

Pomellen (ots)

Bundespolizisten kontrollierten gestern Abend einen 25- jährigen polnischen Staatsangehörigen auf der BAB 11 an der AS Penkun. Er war mit seinem PKW Richtung Berlin unterwegs. Die fahndungsmäßige Überprüfung des Mannes ergab eine Ausschreibung der STA Neubrandenburg zur Festnahme / Strafvollstreckung wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Eine Geldstrafe in Höhe von 1840,00 Euro, sowie 86,00 Euro Verfahrenskosten und 33,00 Euro Restgeldstrafe waren noch zu begleichen. Die Überprüfung des PKW ergab eine Ausschreibung zur Zwangsentstempelung wegen fehlender Haftpflichtversicherung. Die Kennzeichen wurden vor Ort entwertet und am Kfz belassen. Die Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde sichergestellt, das Fahrzeug wurde außerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes abgestellt und der Halter verpflichtet, für den Abtransport zu sorgen. Da der Pole nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügte, wurde er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen am späten Abend Uhr in die JVA Neustrelitz eingeliefert. Er hat jetzt 46 Tage Ersatzfreiheitsstrafe abzusitzen.

