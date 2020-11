Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Ergänzungsmeldung zur Pressemitteilung "Bundespolizei verhindert Großschleusung"

PasewalkPasewalk (ots)

Durch die umfangreichen Ermittlungen der Bundespolizei in Pasewalk konnte heute Vormittag der Verdacht einer Großschleusung ausgeräumt werden. Bei den unerlaubt eingereisten Personen handelt es sich um Arbeiter und deren Familienangehörige, welche bei einer Firma in der polnischen Stadt Swinemünde beschäftigt sind. Diese Firma ist beim Großprojekt "Tunnel unter der Swine" beteiligt. Da die Fähre über die Swine am gestrigen Abend nicht fuhr, wollten sie auf dem Landweg über Deutschland nach Swinemünde. Warum sich ein Fahrzeug der Kontrolle entzog, konnte nicht zweifelsfrei ermittelt werden. Vermutlich wusste der Kraftfahrer, dass er unerlaubt nach Deutschland eingereist war. Ein weiterer Kraftfahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der von ihm bei der Kontrolle vorgelegte Führerschein erwies sich als Totalfälschung. Er muss sich jetzt wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Gegen alle Personen wurde Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz erstattet. Nach Abschluss der Ermittlungen können die Personen auf dem kürzesten Weg aus Deutschland nach Polen ausreisen.

