Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Motorradkontrolle auf der Panoramastraße

Cochem (ots)

Am Sonntag, den 23.08.20, wurde in der Zeit von 10-15 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle auf der Panoramastraße in Cochem durchgeführt. Im Fokus lagen Motorradfahrer, für welche hier seit einigen Jahren eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h gilt. Insgesamt wurden 56 Fahrzeuge gemessen. 12 Motorradfahrer müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. 6 davon mit einem Fahrverbot. 42 Verwarnungsgelder wurden ausgesprochen. Zwei PKW-Fahrer, die sich nicht an die für sie geltenden 70 km/h hielten, müssen ebenfalls mit Anzeigen rechnen. Tagesschnellste waren zwei Motorradfahrer mit jeweils 115 km/h, welche mit 440,-EUR Bußgeld und 2 Monaten Fahrverbot rechnen müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell