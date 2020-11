Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: "Alter Bekannter" erneut durch Bundespolizei angezeigt

In den Mittagsstunden des 15. November kontrollierten Bundespolizisten auf der BAB 11 in Pomellen einen Mercedes Benz mit deutschen Kennzeichen. Der 38-jährige polnische Fahrzeugführer war ein alter Bekannter. Bereits im Oktober 2019 wurde der Pole durch Bundespolizisten wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Bei der gestrigen Kontrolle konnte er den Beamten auf Verlangen kein Identitätsdokument vorlegen. Fahrzeugpapiere und einen Führerschein führte er auch nicht mit. Daraufhin nahmen die Beamten die mitgeführten Sachen im Fahrzeug in Augenschein. Dabei wurde die gültige polnische Identitätskarte des Fahrzeugführers aufgefunden. Eine Überprüfung bei den polnischen Behörden ergab, dass der Kraftfahrer nicht im Besitz eines polnischen Führerscheins ist. Gleichzeitig ergab eine Abfrage im Fahndungssystem, dass die Staatsanwaltschaft Berlin den Polen zur Festnahme wegen Diebstahls ausgeschrieben hatte. Er hat eine Geldstrafe in Höhe von 220 Euro zu zahlen oder eine Haftstrafe von 11 Tagen anzutreten. Die Geldstrafe wurde durch ihn vor Ort bezahlt. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug seit Juli 2020 wegen fehlender Haftpflichtversicherung stillgelegt ist und die auf den Kennzeichen angebrachten Zulassungsplaketten vermutlich total gefälscht wurden. Die Kennzeichentafeln wurden sichergestellt. Der Fahrzeugführer gab an, der Besitzer des Mercedes Benz zu sein. Einen Nachweis konnte er vor Ort nicht vorlegen, so dass das Fahrzeug zur Klärung der Eigentumsverhältnisse durch die Beamten ebenfalls sichergestellt wurde. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgte erneut eine Beanzeigung wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

