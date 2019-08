Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei deckt Urkundenfälschung auf

Pasewalk (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Pasewalk kontrollierten am 30. Juli 2019 in Linken einen aus Polen kommenden Mercedes Benz mit deutschen Kennzeichen. Beide polnischen Fahrzeuginsassen konnten den Bundespolizisten keine gültigen Identitätspapiere vorlegen. Fahrzeugpapiere führten sie ebenfalls nicht mit. Eine fahndungsmäßige Überprüfung der angebrachten Kennzeichen ergab, dass diese zu einem Volkswagen Caddy gehörten. Nach einer näheren Inaugenscheinnahme der Kennzeichen stellten die Beamten fest, dass die angebrachte Plakette der Hauptuntersuchung und das Zulassungssiegel total gefälscht waren. Im Innenraum des Kraftfahrzeuges fanden die Bundespolizisten in der Seitenverkleidung der Beifahrertür eine drogenähnliche Substanz und in der Mittelkonsole ein Päckchen mit der Aufschrift "POXILINA". Ein durch Zollbeamte durchgeführter Schnelltest ergab einen Hinweis auf Amphetamine. Außerdem entdeckten die Beamten im Fahrzeug drei polnische Zulassungen für Fahrzeuge vom Typ Mercedes Benz und ein polnisches Kennzeichen. Die Identität und der Besitz eines gültigen Führerscheines konnten mit Hilfe der polnischen Behörden festgestellt werden. Die Bundespolizisten nahmen Anzeigen wegen Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf.

