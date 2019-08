Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizisten stellen in Berlin gestohlenes Motorrad sicher

Pasewalk (ots)

Am Dienstagabend (30.07.2019) kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Pasewalk auf der BAB 11 Höhe Nadrensee einen Transporter "Citroen Jumper" mit polnischen Kennzeichen. Auf der Ladefläche befand sich ein Motorrad "Ducati", dessen Hinterrad blockiert war. Eine Überprüfung der am Motorrad angebrachten Kennzeichen ergab, dass dieses gestohlen war. Der 23-jährige polnische Kraftfahrer aus Szczecin konnte den kontrollierenden Beamten keinen Führerschein vorlegen. Er gab an, das Motorrad im Auftrag nach Polen bringen zu wollen. Es besteht der Verdacht der Hehlerei und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen führt zuständigkeitshalber die Landespolizei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell