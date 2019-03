Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei vollstreckt innerhalb von zehn Stunden sechs Haftbefehle

Pasewalk/ Pomellen/ Linken (ots)

Im Verlauf des gestrigen Tages (25. März 2019) haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Pasewalk auf der BAB 11 und der B 104 insgesamt sechs Haftbefehle vollstreckt. Gegen die sechs Männer zwischen 23 und 47 Jahren bestanden aktuelle Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Neubrandenburg, Frankfurt/ Oder, Deggendorf, Osnabrück, Dessau und Heidelberg. Die Bandbreite der begangenen Straftaten reichte von Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis über Erschleichen von Leistungen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte bis hin zu Betrug und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Drei der sechs polnischen Staatsangehörigen konnten die jeweiligen Geldstrafen in Höhe von 1.800, 600 und 490 Euro zahlen. Zwei Männer konnten die Summen von 1500 und 900 Euro nicht aufbringen. Sie wurden in die JVA Stralsund gebracht, wo sie ihre Ersatzfreiheitsstrafen von 50 und 90 Tagen verbüßen müssen. Eine weitere Person hatte keine Option zur Zahlung einer Geldstrafe. Hier bestand eine Restfreiheitsstrafe von 61 Tagen. Auch er wurde in die JVA Stralsund eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell