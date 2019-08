Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizei rettet Seeadler

Stralsund, Lietzow (ots)

Am Sonntagvormittag (18.08.19) wurde die Bundespolizei Stralsund über die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn in Berlin informiert, dass auf der Strecke Bergen - Lietzow ein verletzter Seeadler an den Gleisen liegt.

Die Bundespolizisten aus dem Revier Mukran begaben sich zu Fuß in den unwegsamen Streckenabschnitt und konnte den verletzten Seeadler auffinden. Das Tier war flugunfähig und versuchte sich in Richtung Wasser zu bewegen. Vermutlich lockte ein frisch verendetes Rehkitz, welches in der Nähe zum Gleis lag, den Seeadler an und machte ihn beim Fressen unvorsichtig. Dabei wurde er von einem Zug erfasst.

Zum Schutz der Beamten sowie des angeforderten Falkners aus Ralswiek wurde von 09:00 bis 12:00 Uhr im Streckenabschnitt Langsamfahrbefehl angeordnet. Auswirkungen auf den Bahnverkehr entstanden keine. Bei der Rettung unterstützten die Beamten den Falkner, dabei wurde ein Beamter durch den scharfen Schnabel des Seeadlers am Arm leicht verletzt.

Nachdem der Seeadler vor Ort untersucht worden war, wurde dieser aufgrund der schweren Verletzungen zur weiteren medizinischen Versorgung zum Tierarzt nach Stralsund und anschließend in den Zoo Stralsund verbracht.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Stralsund

Bearbeiterin Öffentlichkeitsarbeit

Uta Bluhm

Telefon: 03831 28432 - 106

Fax: 03831 3068918

E-Mail: uta.bluhm@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.



Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell