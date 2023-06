Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Pfefferspray gesprüht: Uhrenräuber verletzt Bundespolizisten

Bremen (ots)

Tatort: Nähe Hauptbahnhof Bremen / Rembertistraße

Tatzeit: 07.06.2023, 17:10 Uhr

Ein 20-jähriger Mann wird beschuldigt, einen 52-jährigen Zivilfahnder der Bundespolizei bei der Festnahme mit Pfefferspray verletzt zu haben. Zuvor soll er zusammen mit zwei weiteren Männern die Armbanduhr eines 76-jährigen Passanten geraubt haben.

Um 17:10 Uhr waren die jungen Männer dem Bundespolizisten in der Nähe des Hauptbahnhofes in der Rembertistraße aufgefallen. Sie bedrängten ein älteres Ehepaar und rissen dem 76-Jährigen die Armbanduhr vom Handgelenk. Der Zivilfahnder griff sofort ein, gab sich als Polizeibeamter zu erkennen und versuchte den 20-jährigen Algerier festzuhalten. Dieser sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht und leistete mit Faustschlägen erheblichen Widerstand. Der Beamte erlitt Prellungen und Abschürfungen. Er ist derzeit nicht dienstfähig. Der 20-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zuständigkeitshalber an die Polizei Bremen übergeben.

Den beiden Mittätern gelang die Flucht. Ein 22-jähriger Marokkaner aus Bremen wurde identifiziert, der Dritte ist noch unbekannt. Die Uhr wurde nicht mehr gefunden. Ermittlungen wegen Raubes dauern an.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell