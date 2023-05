Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: NWB überfährt Baustellenbetonfuß und beschädigt Auto. Bundespolizei sucht Zeugen.

Bremen (ots)

Bahnstrecke Bremen - Bremerhaven, Ortslage Ritterhude, 25.05.2023 / 17:58 Uhr

Die Nordwestbahn 83224 überfährt am Bahnübergang an der Straße Am Eickhof in Ritterhude etwa mit einem Tempo von 100 km/h einen Beton-Bakenfuß.

Zug und Passagiere kommen nicht zu schaden, aber Bruchstücke aus Mischbeton werden bis zu 50m weit umhergeschleudert. Ein bei Rotlicht am Bahnübergang wartendes Auto wird getroffen. Es entstehen Beulen und Schrammen an einer Fahrzeugtür. Die Fahrzeuginsassen werden nicht verletzt.

Ersten Ermittlungen zur Folge könnte der Betonfuß von einer ca. 500m entfernten Baustelle stammen. Warum dieser auf den Schienen lag, ist unklar.

Die Bundespolizei weist auf die große Gefahr hin, die von auf Bahngleise aufgelegten Gegenständen ausgeht.

Die Bundespolizeiinspektion Bremen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnbetrieb und bittet um Zeugenhinweise. Telefon: 0421 - 16299 -777.

