BPOL-HB: Zug kollidiert mit Gleisbaugerät in Tostedt - keine Personen verletzt

Bremen (ots) - Unfallzeit: 10.05.2023 / 0:50 Uhr Unfallort: Bahnstrecke zwischen Wolterdingen und Soltau, Nähe Bahnübergang Drögenheide bei Ahlften, Heidekreis Ein 24-jähriger Mann ist in der Nähe von Soltau von einem Zug erfasst worden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfall ereignete sich in der Nähe des ...

mehr