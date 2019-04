Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Fahrraddieb am Bahnhof Cuxhaven festgenommen

Bremen (ots)

25.04.2019 / 23:15 Uhr

Bundespolizisten haben einen 20-jährigen Fahrraddieb aus Otterndorf am Bahnhof Cuxhaven auf frischer Tat gestoppt. Der junge Mann war am späten Donnerstagabend gerade dabei, ein verschlossenes Herrenrad auf der Schulter wegzutragen. Dass er bereits von den Bundespolizisten beobachtet wurde, hatte er nicht bemerkt. Angeblich hätte er den Schlüssel verloren, doch schließlich gab er zu, nicht der Eigentümer zu sein. So wurde er entlassen und erhielt eine Strafanzeige.

